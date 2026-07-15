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15 июля 2026 в 12:39

В США начали печатать купюры с подписью Трампа

Бессент: в США стартовала печать банкнот номиналом в $100 с автографом Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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В Соединенных Штатах начали выпускать купюры в $100 с подписью президента Дональда Трампа, министр финансов Скотт Бессент продемонстрировал образец таких банкнот ведущему телеканала Fox News Джесси Уоттерсу. Глава ведомства уточнил, что Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер.

Чем больше наличных долларов люди в США и по всему миру захотят держать у себя, тем лучше это будет для нашего бюджета. Думаю, люди захотят хранить купюры с подписью президента, — поделился Бессент.

Ранее сообщалось, что крупнейшие американские банки зафиксировали рекордные финансовые показатели по итогам второго квартала 2026 года на фоне военного конфликта США с Ираном. Вопреки инфляционному давлению и геополитической турбулентности, банковский сектор извлек выгоду из волатильности нефтяных цен, фондовых индексов и валютных курсов.

До этого стало известно, что Трамп планирует выступить с обращением к нации. По словам американского лидера, он произнесет речь 17 июля. При этом хозяин Белого дома не уточнил, какой теме будет посвящено его обращение.

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