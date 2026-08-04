В ГД рассказали о новшествах программы долгосрочных сбережений с 1 сентября Депутат Говырин: господдержку долгосрочных сбережений выплатят через пять лет

Согласно новым правилам программы долгосрочных сбережений, государственные взносы можно будет снять через пять лет после получения права на поддержку, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии «Единая Россия» Алексей Говырин. При этом, по его словам, личные сбережения и доход доступны к получению раньше.

Программу долгосрочных сбережений планируют дополнить новым условием для договоров, заключенных после вступления поправок в силу. Государственное софинансирование будут включать в выплаты после окончания пятилетнего срока. Его планируют отсчитывать с года, когда участник впервые получил право на господдержку. Личные взносы и начисленный на них инвестиционный доход продолжат выплачивать по действующим условиям договора. Новый порядок сохранит бюджетную доплату внутри программы на более длительный период. За это время средства останутся на счете и будут инвестироваться фондом, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что участник программы сможет накопить значительную сумму благодаря собственным взносам, государственной поддержке и результатам инвестирования. По словам депутата, эта мера также предотвратит практику быстрого вывода господдержки после получения.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай предупредил, что россияне могут потерять инвестиционный доход при досрочном переводе пенсионных накоплений между страховщиками. По его словам, главная ошибка — слишком частая смена управляющей организации.