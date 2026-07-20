Названа ошибка, из-за которой россияне могут потерять пенсионные накопления Недбай предостерег россиян от досрочного перевода денег между страховщиками

Россияне могут потерять инвестиционный доход по пенсионным накоплениям при досрочном переводе средств между страховщиками, рассказал агентству ПРАЙМ председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай. По его словам, главной ошибкой становится стремление слишком часто менять организацию, которая управляет пенсионными накоплениями.

Эксперт пояснил, что в системе обязательного пенсионного страхования без потери дохода сменить страховщика можно один раз в пять лет. Чтобы избежать таких потерь, он рекомендовал заранее запросить выписку у действующего страховщика и уточнить дату окончания пятилетнего периода.

В качестве альтернативы эксперт назвал перевод пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений. По его словам, она позволяет выбрать единовременную или срочную выплату, предусматривает возможность наследования средств, а также дает право на государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год и получение налогового вычета.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.