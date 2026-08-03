Жительница Зимы выплатит штраф за нецелевые расходы средств по соцконтракту

В Зиме Иркутской области местная жительница выплатит штраф размером 120 тыс. рублей за нецелевое использование средств соцконтракта, сообщает Angarsky. В 2023 году 52-летняя женщина заключила социальный контракт на открытие бизнеса — изготовление мясных полуфабрикатов.

Сообщается, что государство выделило ей 350 тыс. рублей на покупку оборудования. Вместо развития бизнеса женщина израсходовала всю сумму на личные нужды.

Чтобы скрыть нарушение, она подала в соцзащиту подложные документы о покупке оборудования. В суде женщина признала вину и полностью возместила ущерб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о растрате 124,9 млн рублей. Один из обвиняемых разработал схему, которая действовала с августа 2011 года по июнь 2017 года.