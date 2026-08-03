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03 августа 2026 в 14:10

Львы японского зоопарка начали умирать от перегрева

Три льва умерли от перегрева в зоопарке Тама в Токио

Фото: Tara Malhotra/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Три льва из зоопарка Тама в пригороде Токио умерли за последнюю неделю, предположительно, из-за последствий аномальной жары, сообщила администрация учреждения. В последние дни в отдельных районах Японии температура превышает 40 градусов, а число пострадавших от тепловых ударов исчисляется десятками тысяч.

После начала сильной жары 23 июля вольер со львами закрыли для посетителей, поскольку нескольким животным потребовалась помощь ветеринаров. У животных пропал аппетит, появилась слабость, снизилась активность, некоторые перестали ходить и теряли сознание.

Предварительные результаты исследования показали у погибших львов обезвоживание и полиорганную недостаточность. В администрации считают, что одной из причин гибели мог стать перегрев, однако точную причину установят после вскрытия.

Еще три льва остаются в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно передвигаться. Для их охлаждения сотрудники используют кондиционеры и вентиляторы.

Ранее сообщалось, что лесные пожары и аномальная жара, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, привели к экономическим потерям в размере €3,1 млрд (274 млрд рублей). Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

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