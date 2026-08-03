Атака ВСУ на Крым 3 августа: подробности, разрушения, сколько людей погибло

ВСУ предприняли атаку на Крым ночью 3 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Какие подробности известны об инциденте, есть ли разрушения, сколько людей погибло?

Что известно об атаке ВСУ на Крым сегодня, 3 августа, сколько людей погибло

Около 09:25 мск Аксенов сообщил о ночной атаке в регионе. К сожалению, есть жертвы, добавил он. «Погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», — уточнил глава Крыма.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского налета. Скорейшего выздоровления всем получившим ранения. Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим», — написал Аксенов.

Через несколько часов стало известно о росте числа жертв: еще один человек погиб в результате ночного удара, заявил глава республики. «Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас», — отметил он.

Сергей Аксенов не уточнил, куда именно была нацелена ночная атака и есть ли разрушения по итогам инцидента. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил накануне вечером (около 21:15 мск 2 августа), что над регионом работает противовоздушная оборона.

«Внимание! Над городами Крыма работают системы ПВО. Просим покинуть улицы и пройти в укрытия», — написал Крючков.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 3 августа, что в Геленджике произошла трагедия.

«В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

По словам Кондратьева, атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы. Позднее оперштаб Краснодарского края привел новые сведения: число погибших увеличилось до четырех человек.

«В числе четырех погибших — один ребенок. Среди 10 пострадавших — двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении.

В Сети распространяются кадры, как заявляется в Telegram-каналах, с места событий: беспилотник пикирует на побережье и врезается в землю; на пляже и в воде множество людей. Доподлинно неизвестно, где и когда было снято видео.

Кроме того, утром 3 августа губернатор Александр Авдеев сообщил, что БПЛА атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — сообщил Авдеев.

Собинский район расположен к западу от Владимира. Там находится Воршинский логистический центр компании Russ-Wildberries площадью 119 тыс. кв. м. Пресс-служба RWB подтвердила атаку на склады.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщила пресс-служба Wildberries в своем Telegram-канале.

Позднее губернатор Авдеев сообщил, что три человека пострадали при атаке на складской комплекс во Владимирской области.

Первым пострадавшим стал мужчина, он получил травму головы без серьезных последствий. Еще один молодой человек получил травму пальца руки. Женщина из соседнего населенного пункта получила незначительное повреждение ноги.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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