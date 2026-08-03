Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки

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03 августа 2026 в 12:22

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Российская армия сбила 651 беспилотник ВСУ за сутки

Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России сбили 651 беспилотник ВСУ за сутки, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, ПВО также уничтожила семь управляемых авиабомб и пять снарядов PC30 HIMARS.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли больше 1,2 тыс. военнослужащих. Солдаты группировки войск «Север» ликвидировали свыше 155 человек.

Кроме того, российские войска выбили украинскую армию из Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области. ВС РФ установили полный контроль над населенными пунктами.

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