Эндокринолог предупредил о наиболее вредных вариантах завтрака

Покупные мюсли и хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики — одни из самых вредных вариантов завтрака, предупредил эндокринолог Илья Атрахов. В беседе с Lenta.ru врач также предостерег от употребления свежевыжатых соков, кофе и смузи натощак.

Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака, в частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами, — отметил Атрахов.

Специалист подчеркнул, что бутерброды с колбасой или ветчиной тоже не принесут пользы. Эти продукты содержат много соли, скрытых жиров и канцерогенов, что повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По этой же причине лучше не злоупотреблять завтраками вроде яичницы с беконом или сосисками. Свежая выпечка на голодный желудок, в свою очередь, способна вызвать тяжесть в желудке.

Ранее диетолог Елена Устинова предупредила, что крепкий чай может раздражать слизистую желудка и учащать сердцебиение. По ее словам, это связано с высоким содержанием кофеина и дубильных веществ.