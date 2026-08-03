В Армении избрали нового спикера парламента

Кандидат от правящей фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян избран спикером парламента Армении девятого созыва, сообщила председатель счетной комиссии Лилит Минасян. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. За Рубиняна проголосовали 63 депутата, против — 28, в голосовании участвовал 91 парламентарий из 105.

Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91. В урне был 91 бюллетень, недействительными признаны 0. Голоса распределились следующим образом: «за» проголосовало 63, «против» — 28, — отметила Минасян.

Оппозиционные фракции «Армения» и «Сильная Армения» ранее заявили, что не поддержат кандидатуру Рубиняна. Первая отказалась от участия в выборах, вторая объявила о намерении голосовать против.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Он подписал соответствующий указ. До этого правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующее решение приняло парламентское большинство.