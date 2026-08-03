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03 августа 2026 в 14:47

Нарколог ответил, почему зумеры стали отказываться от алкоголя

Нарколог Казанцев: молодежь заместила алкоголь антидепрессантами и фастфудом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зумеры заменили алкоголь антидепрессантами, наркотиками и фастфудом, заявил «Ридусу» врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Он отметил, что молодежь часто заменяет алкоголь другими вредными привычками.

Некоторые вредные замены алкоголю в молодежной среде сильно распространились: наркотики, особенно синтетические, а также жирная и сладкая промышленно обработанная пища. Антидепрессанты, хотя и стали заметно популярнее, чем раньше, не всегда превращаются в зависимость, — заявил Казанцев.

Нарколог подчеркнул, что о стопроцентном снижении потребления алкоголя говорить сложно — статистика не учитывает контрафактную продукцию. Также, по его словам, люди могут переключаться на слабоалкогольные напитки или настойки.

Ранее психолог Александра Чмуж рассказала, что зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия. Она отметила, что таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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