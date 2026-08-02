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02 августа 2026 в 14:31

Психолог предупредила о неочевидных последствиях частой работы с ИИ

Психолог Никишина: частое взаимодействие с ИИ может привести к зависимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Частое взаимодействие с искусственным интеллектом может вызвать у человека зависимость от данной технологии, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина. Психолог пояснила, что такие люди рискуют столкнуться с дезадаптацией в реальной жизни, а также с усилением тревожности и эмоционально негативных состояний при социальных контактах.

Чем больше человек взаимодействует с искусственным интеллектом, тем больше проблем у него возникают в реальном взаимодействии. И тем выше потребность в уходе от социальной реальности. Следствием такого рода зависимости будет дезадаптация в социальной реальности, неопосредованной техническими средствами, — предупредила Никишина.

Ранее Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зарегистрировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Речь шла о девушке в возрасте около 20 лет, которая постоянно общалась с ИИ, как с настоящим другом. По словам специалистов, через какое то время она отдалилась «от всего и всех».

Общество
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зависимости
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