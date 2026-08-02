Раскрыта дата свадьбы Роналду и Джорджины Родригес Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу 7–8 августа в Фуншале

Свадьба португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес пройдет 7-8 августа, сообщает Daily Mail. Церемония пройдет в Фуншале на острове Мадейра.

Пара сначала обручится в местном соборе, после чего отправится на празднование в пятизвездочный отель Savoy Palace. По информации Gossip Magazine, среди приглашенных — Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Вин Дизель, Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк, Трэвис Скотт, Пирс Морган, IShowSpeed и другие.

Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года, воспитывают пятерых детей. Футболист сделал предложение возлюбленной в прошлом году.

Ранее Роналду подтвердил, что провел последний матч на чемпионатах мира по футболу в своей карьере. С таким заявлением он выступил после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 матчах, что является вторым показателем в истории турнира после аргентинца Лионеля Месси, который сыграл 30 игр.