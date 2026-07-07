«Зависимый игрок»: экс-игрок ЦСКА поддержал Роналду после вылета с ЧМ-2026 Масалитин: Роналду и вся сборная Португалии не показали свой уровень на ЧМ-2026

Нападающий Криштиану Роналду в силу своего возраста не может показать прежний объем скоростных рывков, заявил NEWS.ru экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, звезда сборной Португалии является зависимым игроком.

Он зависимый игрок. Когда Роналду был молодой, он мог за счет индивидуальных действий, скорости в одиночку решить исход момента и матча. Сейчас ему тяжело. Нет уже того объема и скоростных рывков. Если бы португальцы постоянно играли на Роналду, искали его на поле, наверное, он бы выделялся. На этом турнире он не блеснул. Есть объективные и субъективные причины. В целом вся сборная Португалии не показала свой уровень, — сказал Масалитин.

Ранее футболисты сборной Испании одержали победу над командой Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Арлингтоне, штат Техас, США. Решающий гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.

Экс-футболист и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов между тем назвал слабой игру Роналду на турнире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.