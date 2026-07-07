«Слабенько»: ветеран ЦСКА раскритиковал игру Роналду на ЧМ-2026

Нападающий Криштиану Роналду провел слабый чемпионат мира по футболу — 2026, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. По его мнению, тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.

Если честно, [Роналду выступил] слабенько. Я думаю, команда зависела от его статуса, и тренер повелся на это. В некоторых играх Роналду вообще блекло выглядел, не помогал, а только, наверное, мешал играть. Если бы вышел скоростной игрок на его позиции, я думаю, что у Португалии было бы больше возможностей, — сказал Кузнецов.

Ранее футболисты сборной Испании одержали победу над командой Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Арлингтоне, штат Техас, США. Решающий гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон продолжил свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Эта серия стартовала с заключительного матча группового этапа турнира 2022 года. Испания остается единственной командой, сохранившей ворота в неприкосновенности на текущем мировом первенстве. В четвертьфинале им предстоит сыграть против Бельгии.