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07 июля 2026 в 00:15

Сборная Испании вырвала победу у Португалии на чемпионате мира по футболу

Сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Матч сборных Испании и Португалии Матч сборных Испании и Португалии Фото: IMAGO/WILLIAM VOLCOV/www.imago-images.de/Global Look Press
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Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Арлингтоне, штат Техас, США. Гол, ставший решающим, забил Микель Мерино на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон продолжил свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Эта серия стартовала с заключительного матча группового этапа турнира 2022 года. Испания остается единственной командой, сохранившей ворота в неприкосновенности на текущем мировом первенстве. В четвертьфинале им предстоит сыграть против победителей пары США и Бельгия.

Ранее ФИФА отклонила апелляцию сборной Бельгии по делу об удалении форварда сборной США Фоларина Балогуна. В своем заявлении организация назвала эту жалобу неприемлемой.

До этого ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре 1/8 финала ЧМ-2026. Чиновники посчитали это уступкой президенту США Дональду Трампу.

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