Главное на ЧМ-2026: слезы Роналду, Трамп не спас США от позорного вылета

На чемпионате мира по футболу — 2026 продолжается стадия 1/8 финала. Как Испания выбила Португалию из турнира, что после матча сказал нападающий Криштиану Роналду, скандальный вылет сборной США — в материале NEWS.ru.

Как Испания оставила Роналду без титула чемпиона мира

Испания — Португалия — самая громкая вывеска на стадии 1/8 финала. Начало встречи осталось за действующими чемпионами Европы. Испанцы создали несколько опасных моментов, но не забили. В одном из эпизодов португальский вратарь Диогу Кошта дважды спас свою команду. До перерыва уже команда Роналду создала несколько опасных моментов. Одна из атак завершилось попаданием в перекладину после удара Нуну Мендеша.

Во втором тайме была равная игра, но концовка осталась за испанцами. Судьбу встречи решили замены тренера Луиса де Ла Фуэнте. Он выпустил на поле Феррана Торреса, Фабиана Руиса и Микеля Мерино. Все трое поучаствовали в победном голе в ворота Португалии. Торрес отдал передачу на Мерино, который вышел один на один и забил.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон продолжил свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Команда де Ла Фуэнте — единственная сборная, сохранившая ворота в неприкосновенности на текущем мировом первенстве.

Сборная Португалии провалила ЧМ-2026 и не реализовала потенциал своих игроков, заявил NEWS.ru экс-игрок и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов. По его мнению, в матче 1/8 финала Испания выглядела солиднее.

«Во втором тайме Португалия до какого-то момента перехватила инициативу, но все равно Испания выглядела лучше. Замены решили исход встречи. По уровню футбола, я думаю, это провал. Хотя эта Португалия по потенциалу — одна из самых играющих и сильных по подбору игроков», — сказал Кузнецов.

Матч Испания — Португалия. Защитник сборной Испании Педро Порро и защитник сборной Португалии Нуну Мендеш Фото: IMAGO/Edmund Wong/Global Look Press

Травма португальского защитника Нуну Мендеша в начале второго тайма стала ключевым моментом этой встречи, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Вместо него на поле вышел Нелсон Семеду. Масалитин отметил, что до повреждения Мендеш здорово справлялся с лидером сборной Испании Ламином Ямалем.

«Командные действия Испании, особенно в центре поля, были лучше, чем у Португалии. Они смотрелись продуктивнее. Португалия очень хорошо оборонялась до поры до времени. Нуну Мендеш здорово играл против Ямаля. И только после его замены Ямаль начал раскрываться и обострять. Когда ты почти весь матч обороняешься, у тебя остается мало сил на созидательные действия. Если бы Португалия рискнула сыграть в открытый футбол, не знаю, кто бы тогда победил», — сказал Масалитин.

Что сказал Роналду после вылета с ЧМ-2026

После финального свистка Роналду не смог сдержать слез. Его утешали партнеры по команде и некоторые испанские футболисты. После матча Роналду подтвердил, что это был его последний чемпионат мира. Футболист пока не объявил о своем уходе из сборной Португалии — ему нужно время, чтобы обсудить этот вопрос с семьей.

На ЧМ-2026 41-летний Роналду отличился трижды. Два гола он забил в игре группового этапа против Узбекистана (Португалия выиграла 5:0). Еще один мяч Роналду забил с пенальти в матче 1/8 финала против Хорватии. Это был первый гол португальского форварда в плей-офф чемпионата мира. При этом в той встрече Роналду сделал всего лишь одно касание в чужой штрафной (это был удар с пенальти), но все равно был признан лучшим игроком матча.

В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы. В финале Португалия обыграла Францию в дополнительное время со счетом 1:0. Роналду получил травму в середине первого тайма и был заменен. До конца матча он подбадривал партнеров у кромки поля.

В 2018 году Португалия выиграла Лигу наций, победив Нидерланды в финале со счетом 1:0. Семь лет спустя команда повторила свой успех. В финале Лиги наций — 2025 Португалия играла с Испанией. Основное время завершилось вничью — 2:2. Роналду сравнял счет на 61-й минуте встречи. Нападающего заменили в концовке второго тайма из-за повреждения. В серии пенальти португальцы оказались точнее, победив со счетом 5:3. После победы Роналду расплакался на поле. В играх за национальную команду он забил 143 гола в 226 матчах. Ни один футболист мира не сыграл столько игр за свою страну.

Криштиану Роналду Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

По мнению Кузнецова, Роналду провел слабый ЧМ-2026. Экс-футболист ЦСКА считает, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.

«Если честно, [Роналду выступил] слабенько. Я думаю, команда зависела от его статуса, и тренер повелся на это. В некоторых играх Роналду вообще блекло выглядел, не помогал, а только, наверное, мешал играть. Если бы вышел скоростной игрок на его позиции, я думаю, что у Португалии было бы больше возможностей», — сказал Кузнецов.

Масалитин подчеркнул, что Роналду в силу своего возраста не может показать прежний объем скоростных рывков. По его словам, звезда сборной Португалии является зависимым игроком.

«Когда Роналду был молодой, он мог за счет индивидуальных действий, скорости в одиночку решить исход момента и матча. Сейчас ему тяжело. Нет уже того объема и скоростных рывков. Если бы португальцы постоянно играли на Роналду, искали его на поле, наверное, он бы выделялся. На этом турнире он не блеснул. Есть объективные и субъективные причины. В целом вся сборная Португалии не показала свой уровень», — сказал Масалитин.

Как США вылетели из ЧМ-2026

Матч США — Бельгия стал самым ожидаемым на стадии 1/8 финала ЧМ-2026 из-за скандала вокруг американского лидера Дональда Трампа и президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По информации журналиста Бена Джейкобса, за два дня до игры глава Белого дома позвонил в ФИФА, чтобы нападающему американской сборной Фоларину Балогуну отменили красную карточку и разрешили выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение». Позднее он подтвердил, что звонил Инфантино.

Матч США — Бельгия Фото: Xu Chang/XinHua/Global Look Press

«Это был не фол, даже не нарушение. Два парня бежали на полной скорости и врезались друг в друга. А этот судья… Он вынес решение, в которое никто не мог поверить — даже команда соперника! Балогун ничего плохого не сделал! Он — наш лучший игрок, очень важный! И этот судья дал ему красную… Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне рассказали, что Балогун не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как вы можете отстранять человека от игры, которая еще не была сыграна? Так что — да, я попросил ФИФА, чтобы они пересмотрели этот эпизод. Я говорил с человеком, которого очень уважаю. Теперь уровень уважения [к Инфантино] вырос в 10 раз», — сказал Трамп.

Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче: американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Принимая решение об отмене красной карточки американскому нападающему, дисциплинарный комитет ФИФА сослался на статью 27 в регламенте, согласно которой организация вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер.

Это возмутило Королевский футбольный союз Бельгии (KBVB), который подал протест. Однако ФИФА признала жалобу неприемлемой.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», — объяснили в ФИФА.

Балогун вышел в стартовом составе, но это не помогло США. Уже на девятой минуте Шарль де Кетеларе открыл счет. В середине первого тайма Малик Тилльман точно пробил со штрафного, но спустя две минуты бельгийцы снова вышли вперед — де Кетеларе сделал дубль. Во второй половине встречи команда Руди Гарсии забила еще дважды усилиями Ханса Ванекена и Ромелу Лукаку — 4:1. В четвертьфинале ЧМ-2026 Бельгия сыграет с Испанией, а США вылетели из турнира вслед за другими хозяевами — Канадой и Мексикой.

Футбольный бог наказал американцев в матче 1/8 финала ЧМ-2026, заявил Масалитин. По его мнению, Бельгия заслуженно вышла в четвертьфинал турнира.

«Они молодцы, выстроили свою игру и добились результата, были еще моменты забить. По игре Бельгия заслуженно вышла в четвертьфинал», — отметил Масалитин.

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