ЧМ-2026: вылет Бразилии, триллер на «Ацтеке», скандал с Трампом и ФИФА

На чемпионате мира по футболу — 2026 началась стадия 1/8 финала. Почему Норвегия выбила из турнира сборную Бразилии, как президент США Дональд Трамп отменил красную карточку лидеру американской сборной, чего ждать от матча Испания — Португалия — в материале NEWS.ru.

Как Норвегия обыграла Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026

Матч Бразилия — Норвегия — одна из самых громких вывесок 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Карло Анчелотти владела преимуществом в начале встречи. На 14-й минуте полузащитник Бруну Гимарайнс не забил пенальти — его удар отразил норвежский вратарь Эрьян Нюланд. В начале второго тайма вышедший на замену нападающий Эндрик не реализовал выход один на один.

Героем встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд. На 79-й и 90-й минутах он сделал дубль. Гол престижа забил нападающий Неймар. Этот мяч стал для него последним на чемпионатах мира. Норвегия одержала победу со счетом 2:1, подтвердив статус самого неудобного соперника для сборной Бразилии. «Пентакампеоны» не побеждали ни в одном из пяти очных матчей (две ничьих и три поражения).

Холанд стал первым за 56 лет футболистом, которому удалось забить семь мячей в первых четырех матчах чемпионата мира. Последним такого результата добивался немец Герд Мюллер на чемпионате мира 1970 года.

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Норвегией все решила игра лидеров, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

«Честно говоря, для меня это большая неожиданность. Я полагал, что все-таки бразильцы выиграют. Норвегия заслуженно победила. Все справедливо. Одна из ярких тенденций этого чемпионата мира — игра звездных футболистов. Холанд забил два мяча и превзошел Винисиуса, который ушел с поля без гола. Он приносит результат своей команде», — сказал Непомнящий.

Эрлинг Холанд Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин похвалил Холанда за матч против Бразилии. По его мнению, норвежец сыграл как форвард мирового уровня.

«Бразильцы должны были забивать пенальти, реализовывать выход один на один и решили бы исход игры. Когда ты не забиваешь такие моменты, другая команда за счет этого ловит кураж, и потом их очень тяжело переиграть. Норвежцы молодцы, особенно Холанд — три касания мяча и два гола. Это в стиле топ-форварда мира», — сказал Булыкин.

Англия и Мексика выдали триллер на «Ацтеке»

Матч Мексика — Англия украсил этот чемпионат мира. Игру перенесли на час из-за проливного ливня. В конце первого тайма Джуд Беллингем сделал дубль в течение двух минут. Однако мексиканцы не сдавались и до перерыва ответили голом Хулиана Киньонеса.

В начале второго тайма был удален защитник сборной Англии Джарелл Куанса. На 60-й минуте команда Томаса Тухеля получила право на пенальти. Харри Кейн был точен. Однако на 69-й минуте уже Мексика забила с пенальти — Рауль Хименес переиграл Джордана Пикфорда. До конца матча мексиканцы всем составом пошли вперед, имели несколько возможностей сравнять счет, но удача была на стороне англичан. Итоговый счет — 3:2, и в четвертьфинале команда Тухеля сыграет против Норвегии.

Непомнящий отметил, что считал мексиканцев небольшим фаворитом этой встречи. Он напомнил, что до игры с Англией одни из хозяев ЧМ-2026 не пропустили ни одного мяча.

«Как и в матче Бразилия — Норвегия, снова все решили лидеры: Кейн забил гол и отдал результативную передачу, Беллингем сделал дубль. Заслуженно победили, хотя у мексиканцев были моменты в конце матча. Но пока Англия по игре меня все равно разочаровывает», — заявил Непомнящий NEWS.ru.

Матч Мексика — Англия Фото: Ian Robles/Keystone Press Agencyu/Global Look Press

Англия и Мексика выдали суперигру в 1/8 финала ЧМ-2026, заявил NEWS.ru Булыкин. По его мнению, команда Тухеля вышла в четвертьфинал за счет качественной реализации моментов.

«Англичане хорошо себя проявили. Мексика билась, красная карточка игроку англичан могла повлиять на исход матча. По-моему, мексиканцы на этом турнире сделали больше навесов, чем англичане. Они очень хотели сравнять, но не получилось. Хорошая реализация англичан позволила им пройти дальше», — сказал Булыкин.

В какой скандал угодили Трамп и ФИФА

По информации журналиста Бена Джейкобса, 5 июля президент США Дональд Трамп позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы нападающему американской сборной Фоларину Балогуну отменили красную карточку и разрешили сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. В итоге впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение».

Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче: американец ударил соперника шипами сзади по ноге. На этом турнире Балогун забил три гола и сделал одну результативную передачу. Принимая решение об отмене красной карточки американскому нападающему, дисциплинарный комитет ФИФА сослался на статью 27 в регламенте, согласно которой организация вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер. Это возмутило Королевский футбольный союз Бельгии (KBVB).

«Статья 66.4 того же дисциплинарного кодекса четко предусматривает, что красная карточка (удаление с поля) автоматически влечет за собой дисквалификацию на следующий матч, как это было в случае со всеми предыдущими красными карточками, выданными во время этого чемпионата мира по футболу», — заявили в KBVB.

Фоларин Балогун покидает поле поле того, как получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

УЕФА также негативно воспринял эту новость.

«Решение <...> приостановить на год применение автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, добросовестной и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. В данном случае — нет», — отметили в УЕФА.

Решение ФИФА об отмене удаления Балогуна нарушает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве политики в спорт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Я не совсем уверен, что звонил лично Трамп. Мне кажется, это слухи. Но тем не менее есть факт давления со стороны США как хозяев чемпионата мира. Они используют свой авторитет. Если действительно был звонок в ФИФА из Белого дома, то это можно расценивать по-разному. Это то, о чем две недели назад говорил МОК: нельзя допускать политического, финансового давления на спортивные организации. Если это было так, это плохая и печальная новость. Насколько я понимаю, на чемпионатах мира еще такого не было. На мой взгляд, чтобы минимизировать этот скандал и последствия от него, нужно назначить независимую комиссию, которая примет решение», — считает Свищев.

Булыкин назвал это решение спорным и непонятным.

«Мы не знаем, как все было на самом деле, и Инфантино не скажет. Произошло очень непонятное событие для футболистов и вообще для футбольного мира. Но это не единственный случай. Криштиану Роналду скостили длительную дисквалификацию за красную карточку, чтобы он смог сыграть в первом матче на этом чемпионате мира. Теперь США будут в полном составе на матче против Бельгии. Посмотрим, какие у них будут шансы», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля. Победитель встречи сыграет с сильнейшим из противостояния команд Испании и Португалии.

Сборная Португалии на чемпионате мира по футболу — 2026 Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто является фаворитом матча Испания — Португалия

Испания — Португалия — самая громкая вывеска на стадии 1/8 финала. На пути к очному матчу эти сборные прошли Австрию и Хорватию соответственно. Во встречах между собой в плей-офф крупных турниров неизменно побеждала Испания: в 2010 году они оказались сильнее со счетом 1:0 на ЧМ-2010, а в 2012-м португальцы были обыграны в серии пенальти в полуфинале чемпионата Европы. В последний раз команды встречались в финале Лиги наций 8 июня 2025 года. Победу в серии пенальти одержала Португалия.

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сожалеет, что по результатам игры Испания — Португалия одна из команд так рано вылетит с ЧМ-2026.

«Играют две команды, которые претендуют минимум на полуфинал, а в итоге кто-то вылетит так рано, на стадии 1/8. Испания здорово сыграла против тяжеловесной Австрии. По-моему, у австрийцев три-четыре человека играли с лишним весом. Я ужаснулся. Их в первом тайме так загнали, что они, бедные, не знали, что делать. С Португалией такого не будет», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что португальские футболисты сплотятся вокруг Роналду. По его мнению, в предстоящем матче нет фаворита.

«Очень тяжелый матч для обеих команд. Никому не отдам предпочтение. У Испании и Португалии огромное количество звезд, классных исполнителей. Португальцы сплотятся вокруг Роналду, захотят, чтобы он, как и Месси, тоже стал чемпионом мира. Он этого заслуживает», — сказал Масалитин NEWS.ru.

Матч Испания — Португалия состоится 6 июля в Далласе в 22:00 мск.

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