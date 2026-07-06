В ГД осудили ФИФА за отмену красной карточки игроку США после звонка Трампа

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отмене удаления нападающего сборной США Фоларина Балогуна нарушает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве политики в спорт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, США используют свой авторитет в качестве страны — хозяйки чемпионата мира.

Я не совсем уверен, что звонил лично [президент США] Дональд Трамп. Мне кажется, это слухи. Но тем не менее есть факт давления со стороны США как хозяев чемпионата мира. Они используют свой авторитет. Если действительно был звонок в ФИФА из Белого дома, то это можно расценивать по-разному. Это то, о чем две недели назад говорил МОК: нельзя допускать политического, финансового давления на спортивные организации. Если это было так, это плохая и печальная новость, — считает Свищев.

Он отметил, что это беспрецедентный случай в истории чемпионатов мира. По мнению Свищева, ФИФА нужно созвать независимую комиссию, которая примет решение по футболисту Балогуну. Депутат считает, что это минимизирует последствия скандала.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Трамп позвонил в ФИФА, чтобы Балогуну отменили красную карточку и разрешили сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. В итоге впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение». Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

Ранее экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что ФИФА приняла спорное и непонятное решение для футбольного мира, отменив красную карточку Балогуну. По его мнению, президент ФИФА Джанни Инфантино никогда не скажет, как все было на самом деле.