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06 июля 2026 в 12:31

«В стиле топ-форварда мира»: Булыкин восхитился игрой Холанда на ЧМ-2026

Экс-футболист Булыкин: Холанд решил исход матча против Бразилии на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд решил исход матча против Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что форвард совершил три касания в чужой штрафной площади и при этом забил два мяча.

Бразильцы должны были забивать пенальти, реализовывать выход один на один и решили бы исход игры. Когда ты не забиваешь в такие моменты, другая команда за счет этого ловит кураж, и потом их очень тяжело переиграть. Норвежцы молодцы, особенно Холанд — три касания мяча и два гола. Это в стиле топ-форварда мира, — сказал Булыкин.

Ранее сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 года после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2. Оба мяча в составе норвежской сборной забил Холанд. На 79-й минуте он открыл счет, замкнув навес ударом головой. На 89-й минуте форвард оформил дубль, забив ударом с дальнего расстояния.

Холанд стал первым за 56 лет футболистом, которому удалось забить семь мячей в первых четырех матчах чемпионата мира. До него такого результата добивался немец Герд Мюллер на чемпионате мира 1970 года.

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