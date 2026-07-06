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06 июля 2026 в 12:13

Булыкин назвал единственную причину победы Англии над Мексикой на ЧМ-2026

Булыкин: хорошая реализация позволила Англии обыграть Мексику на ЧМ-2026

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Англия и Мексика выдали суперигру в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал за счет хорошей реализации.

Получилась суперигра. Англичане хорошо себя проявили. Мексика билась, красная карточка игроку англичан могла повлиять на исход матча. По-моему, мексиканцы на этом турнире сделали больше навесов, чем англичане. Они очень хотели сравнять, но не получилось. Хорошая реализация англичан позволила им пройти дальше, — сказал Булыкин.

Матч Англия — Мексика завершился со счетом 3:2. В составе англичан дублем отметился Джуд Беллингем, еще один мяч с пенальти забил Харри Кейн. В составе мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес (с пенальти). На 54-й минуте был удален защитник англичан Джарелл Куанса.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии сыграет против Норвегии, которая в 1/8 финала переиграла бразильцев со счетом 2:1. Оба мяча в составе норвежской сборной забил Эрлинг Холанд.

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