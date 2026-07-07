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07 июля 2026 в 13:16

«Футбольный бог наказал»: экс-игрок ЦСКА о вылете США с ЧМ-2026

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: футбольный бог наказал США в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Футбольный бог наказал США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Бельгии, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, Бельгия заслуженно вышла в четвертьфинал турнира.

Футбольный бог наказал. Бельгийцы молодцы. Они выстроили свою игру и добились результата, были еще моменты забить. По игре Бельгия заслуженно вышла в четвертьфинал, — отметил Масалитин.

Ранее футболисты сборной Бельгии одержали победу над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2026, который состоялся в Сиэтле. У бельгийцев отличились Шарль де Кетеларе (9-я и 33-я минуты), Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку (90+3-я минута).

Единственный гол в ворота Бельгии забил Малик Тиллман (31-я минута). В стартовом составе американской команды появился Фоларин Балогун, чья дисквалификация после матча с Боснией и Герцеговиной была приостановлена дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА). На это решение напрямую повлиял президент США Дональд Трамп, который обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

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