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07 июля 2026 в 05:49

Сборная Бельгии разнесла команду США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 4:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла команду США Сборная Бельгии обыграла команду США Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Футболисты сборной Бельгии одержали победу над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2026, который состоялся в Сиэтле. У бельгийцев отличились Шарль де Кетеларе (9-я и 33-я минуты), Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку (90+3-я минута).

Единственный гол в ворота Бельгии забил Малик Тиллман (31-я минута). Стоит отметить, что в стартовом составе США появился Фоларин Балогун, чья дисквалификация после матча с Боснией и Герцеговиной была приостановлена дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола.

Следующий этап для бельгийцев — четвертьфинал, где они 10 июля встретятся со сборной Испании. На предыдущем чемпионате мира команда не смогла пройти групповой этап. В то же время сборная США впервые с 2002 года не смогла выйти в четвертьфинал, а также в четвертый раз с 2010 года выбыла на стадии 1/8 финала.

Ранее ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить к игре американского футболиста Фоларина Балогуна против Бельгии. В матче против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за нарушение и был дисквалифицирован, но руководство федерации футбола отменило наказание. Бельгийцы посчитали это уступкой перед президентом США Дональдом Трампом.

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