Роналду отыграл свой последний матч в карьере

Португальский нападающий Криштиану Роналду подтвердил, что провел последний матч на чемпионатах мира по футболу в своей карьере. С таким заявлением он выступил после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 матчах, что является вторым показателем в истории турнира после аргентинца Лионеля Месси, который сыграл 30 игр.

На счету португальца 11 голов, при этом только один из них был забит в плей-офф — в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Хорватии. Перед игрой против Испании Роналду сообщил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

41-летний Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы и двукратным обладателем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по количеству голов в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. С декабря 2022 года он выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», а ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар объявил о завершении выступлений за национальную команду. Он впервые с 2023 года забил за сборную Бразилии, реализовав пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии.