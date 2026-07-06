Неймар объявил об окончании работы со сборной Бразилии после матча ЧМ-2026

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар объявил о завершении выступлений за национальную команду, сообщает портал Globo. Ранее Неймар впервые с 2023 года забил за сборную Бразилии, реализовав пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии.

Тогда встреча завершилась со счетом 1:2. Сам футболист прокомментировал свое решение короткой фразой, что он пытался, но, по его мнению, все кончено.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2. Оба мяча в составе норвежской сборной забил Эрлинг Холанд. На 79-й минуте он открыл счет, замкнув навес ударом головой. На 89-й минуте форвард оформил дубль, забив ударом с дальнего расстояния.

До этого сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Хорватии со счетом 2:1. Встреча прошла в Торонто. Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Португальцы сумели отыграться благодаря голу Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 68-й минуте.