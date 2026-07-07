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07 июля 2026 в 12:04

Ветеран ЦСКА оценил выступление Португалии с Роналду на ЧМ-2026

Экс-футболист Кузнецов: Португалия сыграла ниже своих возможностей на ЧМ-2026

Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная Португалии провалила чемпионат мира по футболу — 2026 и не реализовала силу своих игроков, заявил NEWS.ru экс-игрок и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов. По его мнению, в матче 1/8 финала Испания выглядела солиднее.

Испания набрала ход и выглядела солиднее. Во втором тайме Португалия до какого-то момента перехватила инициативу, но все равно Испания выглядела лучше. Замены решили исход встречи. По уровню футбола, я думаю, это провал. Хотя эта Португалия по потенциалу — одна из самых играющих и сильных по подбору игроков, — сказал Кузнецов.

Сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Арлингтоне, штат Техас, США. Решающий гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.

Ранее Кузнецов назвал слабой игру нападающего Криштиану Роналду на турнире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.

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