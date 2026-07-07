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07 июля 2026 в 12:18

Экс-футболист объяснил, что помогло Испании выбить Роналду с ЧМ-2026

Экс-футболист Масалитин назвал травму Мендеша ключевым моментом матча с Испанией

Нуну Мендеш Нуну Мендеш Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Травма португальского защитника Нуну Мендеша стала ключевым моментом встречи 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между Португалией и Испанией, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что до повреждения игрок здорово справлялся с испанским вингером Ламином Ямалем. Масалитин подчеркнул, что с уходом Мендеша лидер сборной Испании раскрылся на футбольном поле.

Командные действия Испании, особенно в центре поля, были лучше, чем у Португалии. Они смотрелись продуктивнее. Португалия очень хорошо оборонялась до поры до времени. Нуну Мендеш здорово играл против Ямаля. И только после его замены Ямаль начал раскрываться и обострять, — сказал Масалитин.

Ранее футболисты сборной Испании одержали победу над командой Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Арлингтоне, штат Техас, США. Решающий гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон продолжил свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Эта серия стартовала с заключительного матча группового этапа турнира 2022 года. Испания остается единственной командой, сохранившей ворота в неприкосновенности на текущем мировом первенстве. В четвертьфинале им предстоит сыграть против Бельгии.

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