Роналду женится впервые в 40 лет: кто жена, сколько детей, когда свадьба

Футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, испанской модели Джорджине Родригес. Как началась их история, сколько у них детей и что известно о помолвке?

История знакомства

История знакомства Криштиану Роналду и Джорджины Родригес началась в июне 2016 года в Мадриде. В тот момент Джорджина работала продавцом в элитном бутике Gucci. Роналду, уже звезда мирового футбола и игрок мадридского «Реала», зашел в магазин за покупками.

Джорджина позже вспоминала в интервью, что момент встречи был «любовью с первого взгляда». Тогда между ними произошел лишь короткий разговор, но уже через несколько дней судьба свела их вновь — на мероприятии бренда, где у них появилась возможность пообщаться дольше.

Первые свидания проходили тайно: пара встречалась в ресторанах, совершала прогулки по Мадриду, стараясь избежать внимания прессы. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2016 года, а официальным подтверждением романа стало появление Джорджины и Роналду на церемонии вручения премии FIFA The Best в январе 2017 года.

Долгожданное «да»

11 августа 2025 года Джорджина Родригес поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с впечатляющего размера кольцом на безымянном пальце, подтвердив факт предложения, и написала: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas» — «Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях».

Это стало официальным подтверждением их помолвки после почти десяти лет вместе. Под публикацией мгновенно посыпались поздравления — тысячи лайков и комментариев от поклонников и СМИ.

По данным источников, пара уже начала подготовку к торжеству, которое может состояться в ближайшие месяцы.

Дети и семейная жизнь

За девять лет вместе пара сумела создать большую семью: у них двое совместных детей — Алана Мартина (2017 г. р.) и Белла Эсмеральда (2022 г. р., беременность сопровождалась трагедией — смертью брата-близнеца).

Кроме того, Джорджина стала воспитывать вместе с Роналду троих его детей — Криштиану-младшего (сразу после его рождения Роналду заявил, что не раскроет личность матери), а также близнецов Эву и Матео (от суррогатной матери).

Биография Криштиану Роналду

Криштиану Роналду — португальский футболист, один из величайших игроков в истории. Родился 5 февраля 1985 года на острове Мадейра, Португалия. Уже в детские годы он проявлял выдающиеся спортивные способности. В подростковом возрасте прошел академию «Спортинга» в Лиссабоне. С юности отличался не только техникой, но и невероятной трудоспособностью.

Начал карьеру в футбольном клубе «Спортинг», затем прославился в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе», а ныне выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». Обладатель множества наград, включая пять «Золотых мячей», и рекордсмен по числу голов. Он считается одним из величайших футболистов всех времен, известен скоростью, техникой и личной дисциплиной.

Кто такая Джорджина Родригес

Джорджина Родригес — модель, блогер и бизнес-леди. Родилась 27 января 1994 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. В возрасте одного года переехала с семьей в город Хака (Северная Испания, провинция Уэска), где и выросла. Позже получила испанское гражданство.

С четырех лет обучалась классическому балету, а в 18 лет переехала в Мадрид, где подрабатывала продавцом в баре, а затем устроилась в магазин Gucci. Позднее начала карьеру модели и инфлюенсера, сотрудничала с брендами Gucci, Prada и Chanel. В 2022 году в ее честь вышел документальный сериал на Netflix — I Am Georgina.

