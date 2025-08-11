Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни

Криштиану Роналду сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Global Look Press

Футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, испанской модели Джорджине Родригес, которая опубликовала в Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) фотографию с кольцом на безымянном пальце. В комментариях к публикации она призналась, что согласилась на брак.

Я согласна. В этой и всех своих жизнях, — написала Родригес.

Пара вместе с 2016 года и воспитывает пятерых детей. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, родился в 2010 году от неизвестной матери. В 2017-м футболист стал отцом близнецов Евы и Маттео, появившихся на свет от суррогатной матери. Позже Джорджина родила двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

Ранее в британской деревне Грейт-Тью состоялась закрытая свадьба Ив Джобс, дочери основателя Apple, и олимпийского конника Гарри Чарльза. Церемония стоимостью $6,7 млн (552 млн рублей) прошла в церкви Святого Михаила, после чего гости отправились в Estelle Manor, где для них выступил певец Элтон Джон.

Среди приглашенных были бывший вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса — Дженнифер и Фиби и другие знаменитости. Подружкой невесты стала Джессика Спрингстин, дочь рок-музыканта Брюса Спрингстина.

