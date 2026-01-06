Забудьте об обычных котлетах! Сочные стожки с мясным рагу внутри — и гарнир, и начинка в одном

Забудьте о раздельном приготовлении гарнира и котлет — эти картофельные стожки стали для меня настоящим открытием. Они объединяют в себе нежнейшее пюре с хрустящей корочкой и ароматную сочную начинку из тушеного мяса. Это самодостаточное блюдо, которое поражает своей сытностью, сбалансированным вкусом и эффектным видом, превращая обычный ужин в маленький праздник.

Для приготовления вам понадобится: для картофельной основы: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль; для начинки: 300 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите и приготовьте густое пюре без добавления молока. Остудите, добавьте яйцо, муку, соль и замесите тесто. Для начинки обжарьте лук и морковь, добавьте фарш, потушите до готовности, заправьте томатной пастой, посолите и поперчите. Из картофельного теста сформируйте лепешки, в центр каждой выложите ложку остывшей начинки, аккуратно защипите края, придавая овальную форму. Обваляйте каждую заготовку в муке или панировочных сухарях. Обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом.

