02 декабря 2025 в 15:00

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить из куриной грудки что-то действительно интересное, чтобы она не казалась скучной и диетической. Куриные рулетики с ананасами и сыром — именно тот рецепт, который дарит обычному филе вторую жизнь. Сочетание нежного куриного мяса, сладких сочных ананасов и тягучего расплавленного сыра под хрустящей золотистой корочкой создает неповторимую гармонию вкусов. Блюдо получается на удивление сочным, потому что ананасовый сок пропитывает мясо во время запекания. Эти рулетики выглядят настолько празднично, что их не стыдно подать гостям, но при этом они так просты в исполнении, что станут спасением для будничного ужина, когда хочется порадовать семью чем-то особенным без долгой готовки.

Вам понадобится 2 куриные грудки, стакан молока, 2 кольца консервированного ананаса, 50 г твердого сыра, мука, 2 яйца, панировочные сухари, растительное масло, соль, перец и специи по вкусу (карри или приправа для курицы). Куриные грудки разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку и слегка отбейте. Замочите их в молоке на 20-30 минут — это сделает мясо особенно нежным. Каждое кольцо ананаса нарежьте на 4–6 долек. Сыр натрите на терке. На каждую грудку выложите дольки ананаса и сыр, посолите, поперчите, добавьте специи. Аккуратно сверните рулетиками, стараясь, чтобы начинка не выпадала. Обваляйте каждый рулет сначала в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Затем переложите их в форму и доведите до готовности в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Подавайте горячими с овощами или легким салатом.

