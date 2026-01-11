Куриные зразы с яйцом и сыром: разрезаешь — и сыр тянется. Очень вкусные и простые

Если обычные котлеты уже не радуют, этот вариант куриных зраз с яйцом и сыром точно стоит попробовать. Снаружи — румяная куриная котлета, а внутри — нежная сырная начинка с зеленью и яйцом. Готовятся просто, выглядят эффектно и получаются такими сочными, что их просят готовить снова и снова.

Ингредиенты. Для котлет: 500 г куриного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 1–2 зубчика чеснока, хлеб (по вкусу, замоченный), соль и черный перец. Для начинки: 100–150 г сыра (моцарелла или любой тянущийся), 2 вареных яйца, укроп и петрушка по вкусу, 2 ст. л. сливочного масла, специи по желанию

Приготовление. Сначала соедините все ингредиенты для начинки: тертый сыр, яйца, мягкое сливочное масло и мелко нарезанную зелень. Масса должна получиться пластичной. Фарш смешайте с луком, чесноком, яйцом, хлебом и специями. Смачивая руки водой, сформируйте лепешку из фарша, выложите в центр начинку и аккуратно закройте ее мясом, придавая форму котлеты. Обжаривайте котлеты на хорошо разогретом растительном масле на слабом огне с двух сторон до золотистой корочки. Крышкой накрывать не нужно — начинка прекрасно расплавится и без этого. Подавайте горячими: при разрезе сыр аппетитно тянется, а аромат зелени делает блюдо по-настоящему домашним.

