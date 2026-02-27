Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:31

ВСУ убили жителя Курска ударом дрона по автосервису

В Сеймском округе Курска беспилотник атаковал территорию автосервиса, в результате погиб 25-летний сотрудник предприятия, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram. Еще трое мужчин, включая двух клиентов автосервиса, получили осколочные ранения. Им была оказана первая помощь, и в настоящее время они готовятся к госпитализации в Курскую областную больницу.

Вражеский беспилотник атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. К огромной скорби, один человек погиб — это 25-летний сотрудник автосервиса. Самые искренние соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую поддержку семье, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в поселке Погар сотрудник регионального УМВД пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, мужчину госпитализировали и после этого врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

До этого трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района. Двое мужчин и женщина были госпитализированы, им оказали медицинскую помощь. Жилое здание получило повреждения.

