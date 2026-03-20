Что известно об освобождении задержанного в Болгарии россиянина Болгария выпустила задержанного по делу о взрыве в Бейруте россиянина Гречушкина

Власти Болгарии освободили российского бизнесмена Игоря Гречушкина, который был задержан в сентябре прошлого года по запросу Ливана в связи с расследованием разрушительного взрыва в порту Бейрута в 2020 году, сообщила адвокат Екатерина Димитрова в беседе с РИА Новости. До этого болгарский суд отказался экстрадировать мужчину в Ливан из-за опасений, что ему может грозить смертная казнь.

Гречушкин, являющийся владельцем судна Rhosus, с которого в 2014 году была конфискована аммиачная селитра, был задержан 5 сентября 2025 года в аэропорту Софии по «красному уведомлению» Интерпола. Ливан обвинял его в причастности к доставке взрывоопасного груза.

Этот груз спустя шесть лет стал причиной одной из крупнейших неядерных катастроф в истории — 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв 2750 тонн селитры, хранившейся на складе. Жертвами трагедии стали не менее 218 человек, более 6 тыс. получили ранения, сотни тысяч лишились крова. Ущерб был оценен в миллиарды долларов.

В декабре 2025 года Софийский городской суд отказал в экстрадиции, потребовав от Ливана гарантий неприменения смертной казни. Ливан предоставил гарантии, однако Апелляционный суд Болгарии счел их недостаточными. В январе 2026 года решение об отказе в экстрадиции вступило в силу, что повлекло за собой освобождение Гречушкина, проведшего под стражей около четырех с половиной месяцев. Перед освобождением его допросил ливанский следователь Тарек Битар, но мужчина воспользовался правом хранить молчание.

