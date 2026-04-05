Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 10:40

Сальдо раскрыл роль пророссийского подполья в Херсоне

Владимир Сальдо
Подписывайтесь на нас в MAX

Пророссийское подполье в Херсоне продолжает работу по ослаблению Вооруженных сил Украины, что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, вопреки репрессиям со стороны ВСУ, подпольщики успешно деморализуют противника.

Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное — моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен, — сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что подполье наносит удары по логистике ВСУ и передает важные сведения российским вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

Регионы
Владимир Сальдо
подполье
Херсон
ВСУ
освобождения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.