ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 10:35

Наступление ВС РФ на Харьков 6 июня: последние новости, взятие Шевченко

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 6 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 6 июня: обстановка на фронте сегодня

«Группировка войск „Север“ прорывается к Казачьей Лопани: освобождено село Шевченко в Харьковской области! Штурмовые подразделения ГВ „Север“ сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 58-й ОМПБр ВСУ из села Шевченко и освободили населенный пункт! Накануне враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов ВСУ, которые ничего не смогли противопоставить нашим штурмовикам и были уничтожены в ходе стрелкового боя. Освобождение села Шевченко не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и приближает наши штурмовые группы к крупному логистическому центру ВСУ на данном участке — ПГТ Казачья Лопань», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала также отметили, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Мерефы, Великого Бурлука, Черноглазовки и Циркунов. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на десяти участках до 600 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ вновь нанесли удары ТОС по позициям 127-й ОТМБр в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки и между селами Нестерное и Бударки», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Дневник десантника» подчеркнул, что на севере Харьковской области вновь активизировался Липцевский участок фронта, который долгое время находился в состоянии относительного затишья.

«ВС РФ возобновили наступательные действия, продвигаясь северо-восточнее населенного пункта Липцы вдоль реки Липец. Вместо прямых атак на сам населенный пункт наши подразделения занимают выгодные позиции в лесных массивах и на высотах, улучшая наблюдение и создавая плацдарм для дальнейшего давления на оборону противника. Близость Липцев к Харькову означает, что любая активизация здесь заставляет украинское командование перебрасывать силы. Если эта тенденция сохранится, Липцевское направление вновь станет горячей точкой, где боевые действия будут вестись за ключевые позиции», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанское, Избицкое и Рубежное Харьковской области.

«Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области», — добавили в МО РФ.

ВС РФ ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Читайте также:

Слухи о тромбозе, внебрачная дочь, нападение: как живет Алексей Глызин

Погода в Москве в субботу, 6 июня: духота и летняя жара до +27 градусов

Венчание со Стоцкой, мнение об СВО, театр: как живет актер Алексей Секирин

Россия
Харьков
Харьковская область
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не будем забегать вперед»: Песков прокомментировал письмо Зеленского
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Стало известно, за что грозит срок следователю по особо важным делам
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.