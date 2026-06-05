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05 июня 2026 в 13:25

Погода в Москве в субботу, 6 июня: духота и летняя жара до +27 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москве и Московской области завтра, 6 июня, столбики термометров поднимутся в дневные часы до +27 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 6 июня

По словам Евгения Тишковца, в Москве завтра прогнозируется по-настоящему летняя и жаркая погода в течение дня.

«Сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2–7 м/с. Максимальная температура воздуха — от +23 до +26 градусов, что соответствует климатической норме июля! Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм ртутного столба. В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода! В Москве будет „миллион на миллион“ — солнечно, сухо и тепло. По ночам — от +10 до +13 градусов, после полудня — от +24 до +27 градусов. В начале следующей недели также малооблачно, до +25–28 градусов», — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, ночь на 6 июня будет по-летнему теплой, но уже с ощутимой духотой. Столбики термометров в российской столице не опустятся ниже +14–16 градусов. Атмосферное давление начнет медленно падать, опустившись к рассвету до 746 мм ртутного столба. Небо будет затягиваться облаками. Ветер слабый, 2–4 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Днем воздух стремительно прогреется до +24–27 градусов и выглянет солнце. Влажность воздуха будет расти, достигнув к полудню 70–75%, что создаст выраженный парниковый эффект. Вечером возможны небольшие осадки в виде дождя.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 6 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что завтра воздух прогреется до +28 градусов.

«В Санкт-Петербурге очень два теплых дня впереди, сегодня и завтра температура воздуха днем до +26–28 градусов, но до дневных рекордов это далеко, они все за +30 градусов. А вот ночная температура в городе в этот период настолько высокая, что близка к рекордным значениям. Сегодня в центре города температура воздуха не опустилась ниже +16,8 градуса. Да и в предстоящую ночь на субботу температура воздуха в центре города может остаться выше +17 градусов. А тут уже все на грани рекорда для 6 июня, так как в 1989 году максимальная температура воздуха ночью одна из самых низких за этот период, всего +17,1 градуса», — пояснил метеоролог.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июня в Северной столице ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«6 июня ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, в конце дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура днем — от +26 до +28 градусов. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

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