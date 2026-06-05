Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 июня: где сбои в России

Сегодня, 5 июня, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 5 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 5 июня, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных операторов связи сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами: наблюдаются проблемы с доступом к навигатору, поисковым системам и мессенджерам.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 5 июня поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы из Татарстана, Тюмени, Приморского, Пермского, Алтайского и Краснодарского краев, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Владимирской, Кировской, Нижегородской, Ростовской, Томской и Ярославской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа и Северной Осетии.

Почему не работает мобильный интернет 5 июня

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет — это как данность, и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил эксперт.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет, что делать при сбоях

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу после отмены режима беспилотной опасности.

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС. Также можно пользоваться сайтами и приложениями из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries и другие.

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