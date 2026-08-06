Врач перечислил заболевания, при которых могут запретить управлять машиной Врач Каландия: при тяжелой гипогликемии могут не допустить к управлению машиной

При тяжелой форме гипогликемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, сопровождающихся обмороками, эпилепсии и серьезных нарушениях зрения могут не допустить к управлению машиной, предупредил в беседе с RT врач Шота Каландия. Аналогично и с некоторыми психическими расстройствами.

В первую очередь серьезные ограничения касаются заболеваний, которые могут привести к внезапной потере сознания, резкому ухудшению самочувствия или нарушению способности адекватно оценивать дорожную ситуацию. Кроме того, водительские права могут не выдать людям с алкогольной или наркотической зависимостью до подтверждения стойкой ремиссии, — отметил Каландия.

Специалист уточнил, что в большинстве случаев решение о выдаче водительских прав принимается индивидуально. Оно зависит не от самого диагноза, а от того насколько заболевание контролируется и представляет ли оно опасность для окружающих и самого человека. Врач добавил, что временным ограничением для вождения могут стать перенесенный инсульт, тяжелые черепно-мозговые травмы и ряд заболеваний нервной системы.

Ранее Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об изменении регламента сдачи экзаменов на водительские права. В частности, предлагается исключить требование о предоставлении медицинской справки на бумажном носителе и дополнить перечень оснований для досрочного прекращения экзамена, следует из соответствующего проекта приказа, подготовленного ведомством.