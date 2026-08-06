Врач ответила, какой продукт негативно влияет на внешность Врач Самойлова: избыток соли негативно влияет на внешность

Избыток соли может негативно влиять на внешность, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог Наталья Самойлова. Она отметила, что такое питание может спровоцировать появление отеков.

Еще один частый виновник ухудшения внешности — избыток соли. Колбасы, копчености, соленые снеки, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты способствуют задержке жидкости. В результате появляются отеки, особенно в области лица и век, а кожа выглядит менее свежей, — рассказала Самойлова.

Врач подчеркнула, что избыток сахара также может быть вреден. По ее словам, такие продукты запускают процесс гликации — из-за этого повреждаются коллаген и эластин, кожа теряет тонус — появляются морщины и ухудшается цвет лица.

Ранее клинический нутрициолог Алена Вавилова рассказала, что избыток продуктов с сахаром, выпечки и быстрых углеводов грозит отеками летом. Специалист подчеркнула, что они увеличивают запасы гликогена, а также удерживают лишнюю воду в организме.