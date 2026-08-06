Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 11:26

Врач ответила, какой продукт негативно влияет на внешность

Врач Самойлова: избыток соли негативно влияет на внешность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Избыток соли может негативно влиять на внешность, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог Наталья Самойлова. Она отметила, что такое питание может спровоцировать появление отеков.

Еще один частый виновник ухудшения внешности — избыток соли. Колбасы, копчености, соленые снеки, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты способствуют задержке жидкости. В результате появляются отеки, особенно в области лица и век, а кожа выглядит менее свежей, — рассказала Самойлова.

Врач подчеркнула, что избыток сахара также может быть вреден. По ее словам, такие продукты запускают процесс гликации — из-за этого повреждаются коллаген и эластин, кожа теряет тонус — появляются морщины и ухудшается цвет лица.

Ранее клинический нутрициолог Алена Вавилова рассказала, что избыток продуктов с сахаром, выпечки и быстрых углеводов грозит отеками летом. Специалист подчеркнула, что они увеличивают запасы гликогена, а также удерживают лишнюю воду в организме.

Читайте также
Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головные боли, давление
Космос
Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головные боли, давление
Кардиолог назвал неочевидный способ поддержать здоровье сосудов
Здоровье/красота
Кардиолог назвал неочевидный способ поддержать здоровье сосудов
Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким
Общество
Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким
Помидоры «Услада» — шикарная закатка на зиму: вкус нежный, сахарный, без резкой кислоты
Общество
Помидоры «Услада» — шикарная закатка на зиму: вкус нежный, сахарный, без резкой кислоты
Собака умерла после посещения грумера в день рождения своей хозяйки
Москва
Собака умерла после посещения грумера в день рождения своей хозяйки
Здоровье
соль
отеки
косметологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как подать на перерасчет платы за ЖКУ
Гражданина Украины задержали в Германии за подготовку саботажа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 августа: где купить, какие цены
Появились кадры с места, где автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске
Омбудсмен раскрыла страшное положение вещей в ЛНР
Появились подробности ДТП в Омске на пешеходном переходе
Восемь человек пострадали в ДТП в Омске
«Враг нанес удар»: раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Луганск
Стало известно, где содержится историк Кирпиченок
Эстонцев предупредили о сюрпризах в платежках за электричество этой зимой
Реабилитолог напомнила о пользе спорта для когнитивных функций
Машину туристов из России повредили в Грузии в первую ночь поездки
Аналитик ответил, какого оружия не хватает США
Безэкипажный катер ВСУ провалил миссию и ушел на дно
Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле
Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем
Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО
ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ
Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.