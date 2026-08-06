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06 августа 2026 в 12:24

«Спартак» купил ведущего нападающего «Рубина»

Нападающий Мирлинд Даку перешел из «Рубина» в «Спартак»

Мирлинд Даку Мирлинд Даку Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Албанский нападающий Мирлинд Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак», сообщили в пресс-службе столичного клуба. Форвард подписал контракт на три года.

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». В составе казанской команды форвард провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач. Даку стал вторым бомбардиром клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этом сезоне он уже отличился в ворота «Краснодара» в первом туре.

После двух туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ. Команда набрала шесть очков.

Ранее экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в случае победы над «Акроном» у «Локомотива» есть шанс вернуть уверенность и наладить выступления в РПЛ. По его мнению, после ухода нескольких футболистов состав команды продолжает комплектоваться. Экс-форвард добавил, что «Локомотив» не раз выходил из сложных ситуаций и проявлял характер. По мнению Булыкина, эта команда нравится всем, потому что в стартовом составе играют восемь-девять россиян.

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