Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России

26 мая 2026 в 12:30

Губерниев: «Краснодару» не хватило сил в концовке суперфинала Кубка России

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Футболистам «Краснодара» не хватило сил в концовке суперфинала Кубка России против московского «Спартака», заявил Metaratings спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его мнению, выход Ильи Помазуна на серию пенальти оказал психологическое давление на игроков «быков».

Ближе к концу матча было ощущение, что у краснодарцев иссяк запас прочности, и короткая скамейка дала о себе знать. Замена вратаря произвела психологическое воздействие на гостей. Неудивительно, что Помазун вытащил пенальти, причем он же отбил первый удар Эдуарда Сперцяна. Было больно смотреть на Мурада Мусаева, но это спорт, поэтому трофей красно-белый, — сказал Губерниев.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал трофей в пятый раз в российской истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе «Спартака» мяч забил Пабло Солари (37-я минута), а у «Краснодара» отличился Дуглас Аугусто (57-я минута). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

