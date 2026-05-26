Военэксперт ответил, почему Украина готовит Одессу к круговой обороне

Киев принимает меры по возведению круговой обороны в Одессе, чтобы сохранить выход к Черному морю, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Так он прокомментировал информацию регионального управления ВСУ о возведении защитных сооружений. По его словам, этот город имеет ключевое значение для Украины с точки зрения логистики.

Это уже не первое заявление, что Одессу готовят к круговой обороне. Она является одним из ключевых городов, через которые идут поставки вооружения для Украины. Несмотря на то, что периодически по этому региону наносятся удары и уничтожаются средства доставки и склады, этот город все равно остается стратегически важным для Киева. Если российская армия его освободит — а это, скорее всего, неизбежно — украинцы лишатся выхода к Черному морю, как ранее они лишились выхода к Азовскому, — сказал Леонков.

Он отметил, что в Киеве все чаще говорят о подготовке к круговой обороне в различных регионах. По словам эксперта, ВСУ в основном используют тактику глухой защиты, дополняя ее ударами беспилотников и некоторых ракетных систем.

Как показывает практика, в контактном ближнем бою российским войскам удается пройти гораздо больше после прорыва существующих рубежей, если они заранее не подготовлены. Украина считает, что будет вести бесконечный конфликт с Россией, поэтому оборону нужно строить везде, — резюмировал Леонков.

Ранее глава Ковельской районной администрации Ольга Черен заявила о старте подготовки круговой обороны в Волынской области Украины. По ее словам, меры принимаются в населенных пунктах, расположенных у границы с Белоруссией.