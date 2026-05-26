Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск Володин: Россия может применить оружие, которое не оставит следа ни от кого

Россия может применить оружие, которое не оставит следа ни от кого, в ответ на удары украинской стороны по мирному населению в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, которое транслируется на сайте нижнего парламента. Так он отреагировал на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, где погиб 21 человек.

Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя, — подчеркнул спикер ГД.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах ЛНР. У одного из раненых — крайне тяжелое состояние. Врачи предоставляют всю требуемую медицинскую поддержку, а для дополнительной экспертизы к процессу подключены специалисты федеральных центров: они консультируют лечащих врачей удаленно.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.