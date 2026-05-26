Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 13:41

Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск

Володин: Россия может применить оружие, которое не оставит следа ни от кого

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия может применить оружие, которое не оставит следа ни от кого, в ответ на удары украинской стороны по мирному населению в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, которое транслируется на сайте нижнего парламента. Так он отреагировал на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, где погиб 21 человек.

Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя, — подчеркнул спикер ГД.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах ЛНР. У одного из раненых — крайне тяжелое состояние. Врачи предоставляют всю требуемую медицинскую поддержку, а для дополнительной экспертизы к процессу подключены специалисты федеральных центров: они консультируют лечащих врачей удаленно.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

Власть
Украина
Вячеслав Володин
атаки ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине
Тарологиня Ермака вложилась в российские банки
Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России
Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России
Земля оказалась под ударом с Солнца
Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество
Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ
Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»
Актер Калюжный рассказал о службе в армии
Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву
«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники
Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск
Юрист перечислила риски при банкротстве супруга
Православным рассказали о четырех самых сильных ежедневных молитвах
«Мы слышали»: Песков поставил точку в вопросе ударов ВС России по Киеву
«Совсем не нравится»: Песков высказался об идее «пантеона героев» Украины
Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки
«Чуть ли не светились от радости»: Захарова о реакции Киева на теракт в ЛНР
Психолог объяснил, как недосып способствует набору веса
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предупреждение Киеву
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.