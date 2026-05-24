Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 13:48

«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ

Пожарный Звягинцев рассказал об авиаопасности во время спасения детей в ЛНР

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали, заявил РЕН ТВ командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев. Он сообщил, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

Нам как будто специально не давали работать, забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но, несмотря на это, мы все равно на свой страх и риск продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети, — подчеркнул командир отделения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа перед тем, как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством.

Регионы
атаки ВСУ
пожарные
спасения
дети
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.