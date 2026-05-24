«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ Пожарный Звягинцев рассказал об авиаопасности во время спасения детей в ЛНР

Пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали, заявил РЕН ТВ командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев. Он сообщил, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

Нам как будто специально не давали работать, забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но, несмотря на это, мы все равно на свой страх и риск продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети, — подчеркнул командир отделения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа перед тем, как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством.