Имя Трампа пропало с фасада главного театрально-концертного комплекса Американские рабочие демонтировали имя Трампа с фасада Кеннеди-центра

С фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне демонтировали имя президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС. Рабочие в ночь на субботу сняли буквы, составляющие фамилию американского лидера, используя строительные леса.

У здания собрались десятки зрителей, которые аплодировали и одобрительно кричали, наблюдая за действиями рабочих. Некоторые пришли с самодельными плакатами, содержащими антитрамповские лозунги.

Причина демонтажа официально не комментируется. Реакция публики свидетельствует о поляризации общества в отношении политика.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что в будущем возможны новые попытки покушения на Трампа. По его словам, неоднозначная политика лидера страны привела к серьезному расколу среди американцев. Он посоветовал Трампу усилить охрану, так как существует риск, что кто-то из стрелков может достичь своей цели. Эксперт добавил, что ранение или гибель президента США могут привести страну к гражданской войне.

Также Дудаков обращал внимание, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache армии Соединенных Штатов.