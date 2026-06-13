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13 июня 2026 в 22:24

Имя Трампа пропало с фасада главного театрально-концертного комплекса

Американские рабочие демонтировали имя Трампа с фасада Кеннеди-центра

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне демонтировали имя президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС. Рабочие в ночь на субботу сняли буквы, составляющие фамилию американского лидера, используя строительные леса.

У здания собрались десятки зрителей, которые аплодировали и одобрительно кричали, наблюдая за действиями рабочих. Некоторые пришли с самодельными плакатами, содержащими антитрамповские лозунги.

Причина демонтажа официально не комментируется. Реакция публики свидетельствует о поляризации общества в отношении политика.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что в будущем возможны новые попытки покушения на Трампа. По его словам, неоднозначная политика лидера страны привела к серьезному расколу среди американцев. Он посоветовал Трампу усилить охрану, так как существует риск, что кто-то из стрелков может достичь своей цели. Эксперт добавил, что ранение или гибель президента США могут привести страну к гражданской войне.

Также Дудаков обращал внимание, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache армии Соединенных Штатов.

США
Дональд Трамп
Кеннеди-центр
демонтаж
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Имя Трампа пропало с фасада главного театрально-концертного комплекса
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