24 мая 2026 в 14:13

«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

Политолог Дудаков не исключил попытки покушений на Трампа в будущем

Белый дом, США
В будущем возможны новые попытки покушения на президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, неоднозначная политика лидера страны привела к серьезному расколу среди американцев.

[Стрелка] успели обезвредить еще до того момента, пока он успел прорваться в Белый дом. Он просто стрелял где-то в непосредственной близости от ограды Белого дома. Ему было очень далеко до американского президента. Но мы наблюдаем усугубление политического раскола в США. Рейтинги Трампа упали, в последних опросах они были чуть более 30%. Когда твою политику негативно воспринимает две трети населения США, нет ничего удивительного в том, что некоторые из них радикализуются и пытаются разобраться с тобой. Учитывая обилие покушений на Трампа за последнее время, это уже превращается в некий спорт, ― сказал Дудаков.

Политолог отметил, что Трампу следует усилить охрану, так как существует риск, что кто-то из стрелков может достичь своей цели. Он добавил, что ранение или гибель президента США могут привести страну к гражданской войне.

Я думаю, что уровень политического насилия будет и дальше расти в условиях, когда общество настолько наэлектризовано, как сейчас в Америке. Я не исключаю попыток покушения на кандидатов на выборы в конгресс, до которых остается менее пяти месяцев. И, конечно, на тех, кто будет участвовать в президентской гонке 2028 года. Поэтому риски для США и для американской политической системы крайне высоки. Последний раз такой взрыв политического насилия был характерен для Америки в 60-е годы после убийства [Джона] Кеннеди, затем убийства Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икса и сенатора Роберта Кеннеди, ― высказался Дудаков.

Он отметил, что тогда США тоже находились в глубоком кризисе, но сейчас раскол гораздо более серьезный. Поэтому риски для Трампа и его сторонников очень большие, резюмировал политолог.

Ранее Трамп заявил, что подозреваемый в стрельбе у Белого дома мужчина ликвидирован. Глава государства поблагодарил Секретную службу за работу.

До этого стало известно, что подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом был Несир Бест. Прежде он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Также источники сообщили, что у Беста была история психических расстройств.

Софья Якимова
