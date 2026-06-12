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12 июня 2026 в 10:51

Назван неочевидный повод для слухов о третьем президентском сроке Трампа

Политолог Блохин: Трамп говорит о третьем сроке ради рейтингов республиканцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
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Президент США Дональд Трамп обсуждал с помощниками возможность баллотироваться на третий срок ради поднятия рейтингов Республиканской партии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, для главы Белого дома это непростая задача, поскольку необходимо не только изменить общественное мнение, но и внести поправки в Конституцию США.

Для того чтобы пойти на третий срок, Трампу нужно, во-первых, изменить общественное мнение, склонить все на свою чашу весов. В США население крайне негативно относится к подобным инициативам. Мало того, нужно внести поправки в Конституцию США, потому что о третьем сроке нет никаких утверждений. Американский президент имеет право только на два срока. Но еще не будем забывать, что Трамп и сам не огурчик, возраст у него непростой. Поэтому, скорее всего, все это делается на самом деле не с целью третьего срока, а с целью показать, что он полон сил, уверен в себе и республиканская партия имеет еще порох в пороховницах, — высказался Блохин.

Как отметил политолог, со стороны демократов часто слышны суждения о плохом состоянии здоровья действующего американского лидера. По словам Блохина, Трампу нужны конкретные успехи для того, чтобы он стал первым в истории США президентом, кто продержался на этом посту три срока.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что Трамп мог перенести инсульт 4 июня во время брифинга, посвященного экологической политике США. Врач обратил внимание на позу главы Белого дома, который начал клониться в одну сторону и ненадолго заснул.

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