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07 июня 2026 в 10:39

Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания

Врач Джеймс: Трамп мог перенести инсульт во время брифинга по экополитике США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог перенести инсульт 4 июня во время брифинга, посвященного экологической политике США, заявил американский физиотерапевт Адам Джеймс в соцсети X. Врач обратил внимание на позу главы государства, который начал клониться на одну сторону и ненадолго заснул.

Он перенес инсульт, — написал Джеймс.

Физиотерапевт рассказал, что упомянутая поза Трампа могла быть связана с ухудшением тонуса мышц одной стороны туловища. Он также указал, что нижняя челюсть президента сместилась вправо. Врач добавил, что речь главы Белого дома была невнятной.

Ранее врач Трампа Шон Барбабелла заявил, что у президента США отличное состояние здоровья. По словам доктора, у американского лидера сильные легкие и сердце. Он добавил, что когнитивные показатели Трампа хорошие.

В свою очередь Трамп сообщил, что без ошибок прошел тест на когнитивные способности. Он отметил, что набрал максимальные 30 баллов, и добавил, что хорошие результаты по этому исследованию у него зафиксировали в четвертый раз.

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