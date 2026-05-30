30 мая 2026 в 09:09

Врач Трампа раскрыл его «медицинскую тайну»

Терапевт Барбабелла: у Трампа отличное состояние здоровья

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
У президента США Дональда Трампа отличное состояние здоровья, заявил его врач Шон Барбабелла. По словам доктора, которые приводит пресс-служба Белого дома, у американского лидера сильные легкие и сердце. Он добавил, что когнитивные показатели Трампа хорошие.

Президент Трамп сохраняет отличное здоровье, — сказал Барбабелла.

Ранее Трамп перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. По его словам, у латиноамериканской страны не осталось ни флота, ни авиации.

До этого издание Irish Star сообщило, что жесткая хватка супруги Трампа Мелании Трамп могла стать причиной появления загадочной отметины на руке президента США. Комментаторы в соцсетях полагали, что из-за физического контакта стерлась часть плотного тонального крема, скрывавшего след. В результате под косметикой, по их мнению, обнажилась сильная гематома.

В марте американские и европейские журналисты обратили внимание на загадочное исчезновение Трампа из публичного пространства на сутки, после чего политик появился с двумя новыми гематомами и «странным лицом». Причины этих изменений не были названы.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

