Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через полгода после вступления в еврозону, пишет британское издание Financial Times. В частности, Еврокомиссия применит к Софии процедуру чрезмерного дефицита, так как годовой дефицит бюджета республики вырос до 3,5%, превысив установленный порог в 3%.

В этом году дефицит будет еще больше. Пузырь лопнул. Это результат тяжелого наследия, которое мы получили от прошлого правительства, — заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Журналисты добавили, что такое решение усилит напряженность в отношениях Евросоюза с главой правительства. Политик, ранее занимавший пост президента, пришел к власти в апреле и стал все более критично относиться к ЕС и США.

Согласно недавнему прогнозу ЕК, дефицит бюджета Болгарии достигнет 4,1% в следующем году и 4,3% в 2027 году. При этом процедура чрезмерного дефицита уже действует в отношении десяти стран, включая Италию и Францию.

Ранее депутат болгарского парламента Ангел Георгиев сообщил, что в стране обсуждают снятие санкций с России и восстановление отношений с Москвой. По его словам, в законодательном органе уже звучат предложения об отмене ограничений, в том числе в энергетике.